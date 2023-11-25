Армия Израиля заявила о сбитой ракете, выпущенной из Ливана ЦАХАЛ заявила о сбитой ракете из Ливана, целью которой был беспилотник Израиля

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собщила в Telegram-канале, что сбила ракету «земля — воздух», выпущенную из Ливана по ее беспилотнику. Также израильтяне нанесли удары по объектам ливанского движения «Хезболла».

Армия обороны Израиля сбила ракету класса «земля — воздух», выпущенную из Ливана по БПЛА ЦАХАЛ. <...> В ответ на этот пуск истребители ЦАХАЛ нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры «Хезболла», — говорится в сообщении армии.

Ранее сторонники вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» заявили об успешном ракетном ударе по израильским войскам в кибуце Манара на севере Израиля. По данным группировки, в результате обстрела погибли по меньшей мере четверо военнослужащих ЦАХАЛ.

23 ноября в поселке Бейт-Яхун на юге Ливана, по которому ударили израильские ВВС, погибли четыре человека. Среди жертв сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы». Ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии.

До этого стало известно, что не менее четырех мирных жителей погибли на юге Ливана в результате удара беспилотников израильских ВВС. ЦАХАЛ атаковала территорию соседнего государства в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями «Хезболлы».