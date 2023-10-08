Армия Израиля ударила по использовавшимся ХАМАС мечетям в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look press

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые использовались силами ХАМАС в военных целях. Также израильская армия (ЦАХАЛ) атаковала командный центр ракетных систем ХАМАС и оперативный пост радикальной группировки «Исламский джихад» (признана террористической, запрещена в России), сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Израиля.

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях в секторе Газа, которые террористическая организация ХАМАС использовала для проведения атак против Израиля, — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что боевые действия продолжаются в пяти различных регионах страны. В армии Израиля отметили, что ХАМАС «продолжает вести террористическую деятельность внутри сектора Газа, эксплуатирует религиозные объекты».

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов. По последним данным, около 100 человек стали жертвами конфликта, более 900 жителей получили ранения.