Армия Израиля заявила о нанесении новых ударов по Ливану Армия Израиля задействовала истребитель и беспилотник для новых атак по Ливану

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана, в том числе по объектам шиитской организации «Хезболла» в ответ на обстрелы приграничных районов, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Для атаки были задействованы истребитель и беспилотник.

Ночью и сегодня утром истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболла» и пусковой установке, которая использовалась вчера для ведения огня по Израилю. Артиллерия Армии обороны Израиля также нанесла удары по Ливану, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ разработала план вторжения в Южный Ливан для войны с «Хезболлой». Как сообщал официальный представитель израильских войск Джонатан Конрикус во время посещения кибуца на ливанской границе, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию. «Хезболла» поддержала атаку ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. С тех пор Израиль неоднократно подвергался обстрелам с ливанской территории.

Армия обороны Израиля 14 декабря сообщила, что зафиксировала пуск снарядов с территории Ливана. Как отмечается, он был направлен в сторону населенного пункта Шомера на севере страны. Вскоре после этого Израиль нанес авиаудары по объектам в Ливане.