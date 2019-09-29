https://static.news.ru/photo/9562f3f4-e29c-11e9-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayal Margolin-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Израильская армия задержала активистов Народного фронта освобождения Палестины. Массовая кампания по их поимке была организована на Западном берегу реки Иордан.

Официальная причина арестов — подозрения в причастности к взрыву, который произошёл в августе в районе еврейского поселения Долев, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

По информации ЦК Народного фронта, задержано 27 человек, в том числе пять лидеров движения.

Взрыв произошёл 23 августа, его жертвой стала израильтянка, отец и брат которой получили ранения. Вскоре после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении будет назван в честь убитой девушки.

Ранее, как писал News.ru, политик пообещал распространить еврейский суверенитет на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.