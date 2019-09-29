Израильская армия задержала активистов Народного фронта освобождения Палестины. Массовая кампания по их поимке была организована на Западном берегу реки Иордан.
Официальная причина арестов — подозрения в причастности к взрыву, который произошёл в августе в районе еврейского поселения Долев, передаёт
По информации ЦК Народного фронта, задержано 27 человек, в том числе пять лидеров движения.
Взрыв произошёл 23 августа, его жертвой стала израильтянка, отец и брат которой получили ранения. Вскоре после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении будет назван в честь убитой девушки.
Ранее, как писал News.ru, политик пообещал распространить еврейский суверенитет на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.