Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который считается местом рождения Иисуса Христа, сообщает Al Jazeera. По информации телеканала, израильские военные также проводят рейды в городе Калькилья, расположенном на севере региона.
Отмечается, что в ходе военной операции ЦАХАЛ перебросила в Калькилью подкрепление, город штурмовали с северной и восточной сторон. По информации телеканала, израильские солдаты покинули населенный пункт после того, как не обнаружили там одного из преследуемых палестинцев. Кроме этого, сообщается о штурме города Аззун к востоку от Калькильи.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают на завершение палестино-израильского конфликта в течение нескольких недель. Анонимный американский чиновник рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль укажет руководству страны на необходимость как можно скорее свернуть военную операцию.
Тем временем официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что наступивший 2024-й станет для Израиля «годом военных действий». По его словам, Тель-Авив извлек уроки, которые позволят армии эффективнее действовать на всех фронтах.