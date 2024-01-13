Армия Израиля взяла штурмом город, где родился Иисус Al Jazeera: армия Израиля взяла штурмом город Вифлеем

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который считается местом рождения Иисуса Христа, сообщает Al Jazeera. По информации телеканала, израильские военные также проводят рейды в городе Калькилья, расположенном на севере региона.

Отмечается, что в ходе военной операции ЦАХАЛ перебросила в Калькилью подкрепление, город штурмовали с северной и восточной сторон. По информации телеканала, израильские солдаты покинули населенный пункт после того, как не обнаружили там одного из преследуемых палестинцев. Кроме этого, сообщается о штурме города Аззун к востоку от Калькильи.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают на завершение палестино-израильского конфликта в течение нескольких недель. Анонимный американский чиновник рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль укажет руководству страны на необходимость как можно скорее свернуть военную операцию.

Тем временем официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что наступивший 2024-й станет для Израиля «годом военных действий». По его словам, Тель-Авив извлек уроки, которые позволят армии эффективнее действовать на всех фронтах.