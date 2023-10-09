Армия Израиля вошла в Иерусалим и на Западный берег Иордана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Силы израильской армии вошли в Иерусалим и на Западный берег Иордана. Военнослужащие проводят аресты местных жителей, подозреваемых в терроризме, сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Действия бойцов ЦАХАЛ сопровождаются стрельбой. В частности, звуки боя слышны в Тубасе.

Как сообщил Telegram-канал Readovka, одновременно с этим израильские военные использовали фосфорные снаряды при атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа. Национальная армия Израиля продолжает наносить удары по этому району.

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант пообещал, что Тель-Авив даст боевикам решительный отпор, который они не забудут в ближайшие несколько десятилетий. По словам политика, движение ХАМАС пожалеет, что развязало этот конфликт.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов, чтобы те «заплатили цену, которой раньше не знали». Представитель ХАМАС Хазем Касем исключил возможность перемирия. Посредничество других стран тоже не принесет результата, предупредил он.