Армия Израиля заявила об ответных ударах после обстрелов из Ливана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израильские военные нанесли артиллерийский удар по территории Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Отмечается, что огонь был открыт в ответ на обстрел.

Некоторое время назад был зафиксирован ряд пусков с ливанской территории в направлении [населенных пунктов] Довев и Барам. Армия обороны Израиля наносит удар по источникам огня с помощью артиллерии, — говорится в сообщении.

14 декабря ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала пуск снарядов с территории Ливана. Как отмечается, он был направлен в сторону населенного пункта Шомера на севере страны. Вскоре после этого Израиль нанес авиаудары по объектам в Ливане.

21 декабря израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана, в том числе по объектам шиитской организации «Хезболла» в ответ на обстрелы приграничных районов. Для атаки были задействованы истребитель и беспилотник.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ разработала план вторжения в Южный Ливан для войны с «Хезболлой». Как сообщал официальный представитель израильских войск Джонатан Конрикус во время посещения кибуца на ливанской границе, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию. «Хезболла» поддержала атаку ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. С тех пор Израиль неоднократно подвергался обстрелам с ливанской территории.