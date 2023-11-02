Армия Израиля сообщила об окружении города Газа Генштаб: войска Израиля находятся внутри города Газа и окружают его

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Израильские военные действуют в городе Газа и окружают его с нескольких направлений, заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, передает Times of Israel. Халеви отметил, что израильские войска ведут ближний бой, наземные операции сопровождаются «точной разведкой, огнем с воздуха и моря».

Мы продвинулись еще на один важный этап в войне. Силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов. Силы сражаются в густонаселенном и сложном городском районе, что требует профессионального боя и мужества, — сказал он.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер 31 октября заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей, в анклаве погибли более 3,4 тысячи несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от нехватки воды.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал борьбу с ХАМАС войной всего просвещенного мира. Также он поблагодарил ряд лидеров европейских стран за безоговорочную поддержку его страны.