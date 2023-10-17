Армия Израиля сообщила об авиаобстреле штаб-квартиры ХАМАС

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ). В результате обстрела погибло несколько бойцов палестинской группировки. В Сети были размещены кадры удара по зданию.

Истребители атаковали оперативные штабы террористических организаций в секторе Газа и уничтожили террористов. <...> Кроме того, в последние дни боевики морской пехоты с точным вооружением атаковали ряд военных целей террористической организации ХАМАС, включая оперативные штаб-квартиры в центре Газы и склады с боеприпасами, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля рассказали, что в ночь на 17 октября был атакован банк, который использовался ХАМАС для «финансирования терроризма» в секторе Газа. Кроме этого, были обстреляны несколько подземных тоннелей, в которых находились бойцы палестинского движения.

Как говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях, с мая 2021 года по август 2023 года Израиль совершил военное преступление, нанеся «несоразмерные удары» по сектору Газа. Кроме того, в документе обозначено, что запрет на ввоз гуманитарной помощи в регион нарушает международное право. При этом комиссия подчеркнула, что доклад был собран еще до начала текущего обострения палестино-израильского конфликта. Авторы документа отметили, что отчет стал для них «болезненным».