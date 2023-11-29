Армия Израиля сообщила о передаче МККК двух заложниц в секторе Газа

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Израильская сторона подтвердила, что ХАМАС передал сотрудникам МККК двух заложниц, взятых в плен 7 октября, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Женщины перенаправлены через КПП в Газе в Египет. Уже оттуда их передадут израильским военным, которые подтвердят личности заложниц. ЦАХАЛ отметила, что своевременно информирует родственников заложников о всех их передвижениях.

Представители Красного Креста переправили двух израильских заложников в Египет. Освобожденные заложники в настоящее время направляются в Израиль через Египет к месту встречи с нашими солдатами в Керем-Шаломе. Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи, — заявили в ЦАХАЛ.

Ранее ХАМАС выразило готовность продлить режим прекращения огня и подписать соответствующее соглашение с Израилем. Этот режим может быть продлен еще на четыре дня. Также в движении сообщили о гибели троих заложников из-за бомбардировки сектора Газа. По данным арабских СМИ, по меньшей мере восемь человек получили ранения в результате штурма израильской армией города Дженин на Западном берегу реки Иордан.