Армия Израиля штурмует город Калькилия на Западном берегу Иордана Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует район Калькилии Кафр-Саба на Западном берегу Иордана

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Израильские силы штурмуют район Кафр-Саба в городе Калькилия на Западном берегу реки Иордан, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Подразделения израильской армии также проводят рейды в городе Бейтуния к западу от Рамаллы.

Сообщений о пострадавших не поступало. О разрушениях также еще ничего неизвестно, отметили журналисты.

Накануне подразделения Армии обороны Израиля начали проводить рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан. В ночь на воскресенье, 21 января, рейды также проводились в городе Калькилия и населенном пункте к югу от Дженина. Перед этим израильские солдаты штурмовали город Хеврон, где военные окружили три дома при помощи бульдозеров и разрушили по меньшей мере один из них.

Ранее Евросоюз разработал документ с призывом добиться последствий за отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать идею решения проблемы в секторе Газа через создание палестинского государства. В соответствующем документе, который отправлен в европейские столицы, указаны возможные «стимулы и сдерживающие факторы» для Тель-Авива.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Израиля финансировали ХАМАС в попытках ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Глава европейской дипломатии также предположил, что создание государства Палестины является единственным верным решением для урегулирования конфликта.