Армия Израиля открыла ответный огонь по Сирии

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по территории Сирии, заявили в вооруженных силах страны. В сообщении говорится, что там находится один из источников агрессии.

После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии, — отметили в армии.

Ранее Сирия поддержала требования Рамаллы по созданию собственного государства. Президент страны Башар Асад заявил, что Израиль пора привлечь к ответственности за несколько десятилетий угнетения палестинцев. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поддержал эту точку зрения и сообщил, что Израиль и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев.

Недавно боевое крыло ХАМАС, известное как «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», провело новую ракетную атаку по Тель-Авиву. Представители движения назвали атаку ответом на действия израильской армии. В центральной части страны и в Тель-Авиве вечером в субботу в третий раз за сутки звучали сирены воздушной тревоги, предупреждая население о возможной опасности. Сигналы тревоги также подавались в южных населенных пунктах страны, находящихся близко к сектору Газа.