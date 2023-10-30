Армия Израиля освободила похищенную ХАМАС военнослужащую

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила военнослужащую, взятую в плен членами палестинского движения ХАМАС в день начала массированных атак 7 октября, сообщила пресс-служба вооруженных сил в официальном Telegram-канале. Согласно обнародованным данным, женщина чувствует себя хорошо и уже встретилась с семьей.

Военнослужащая прошла медицинское обследование, чувствует себя хорошо и встретилась со своей семьей, — сказано в сообщении.

Израильскую военнослужащую вызволили из плена в ходе наземной операции ночью 30 октября. Как заявили представители ЦАХАЛ, они продолжат делать все необходимое для освобождения заложников палестинской группировки.

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявлял, что формирование может подписать соглашение об обмене всех заложников на палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля. По его словам, движение готово незамедлительно заключить сделку с ЦАХАЛ.

Израильская армия, в свою очередь, вошла на территорию сектора Газа для уничтожения членов ХАМАС и освобождения всех заложников, о чем ранее заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он также встретился с семьями плененных граждан и заявил им, что возвращение заложников домой является одной из основных целей военной операции в Газе.