Армия Израиля нанесла авиаудар по ПВО Сирии после запуска ракеты

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудар по средствам противовоздушной обороны Сирии. Удар назван ответом на запуск с территории Арабской республики зенитной ракеты, сообщается в Twitter ЦАХАЛ.

В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы только что нанесли удар по батареям «земля-воздух» в Сирии, включая радары и зенитные установки, — отмечается в сообщении.

Первый удар был нанесён в 00.56 мск из воздушного пространства Ливана юго-восточнее Бейрута, повторный — в 1.10. ПВО Сирии смогло сбить несколько ракет. В результате израильского удара погиб один сирийский военнослужащий, пострадали ещё пять, имеется материальный ущерб.

Ранее стало известно, что вооружённые силы Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракет из палестинского анклава. ХАМАС до этого выпустило в сторону Израиля две ракеты, которые упали в море рядом с Тель-Авивом. Сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.