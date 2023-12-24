Армия Израиля начала крупный рейд на Западном берегу Иордана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские войска проводят масштабный рейд на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал Al Jazeera. Он охватывает города Вифлеем, Наблус, Тулькарм и Хеврон.

По информации канала, в рейде задействован большой контингент ЦАХАЛ, сопровождаемый тяжелыми бульдозерами. Целью рейда является уничтожение центров палестинского вооруженного сопротивления. В ряде районов произошли ожесточенные боестолкновения израильских военных с палестинскими боевиками.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Среди жертв атак оказались и дети. Под огнем ЦАХАЛ спасатели и парамедики не могли добраться до лагеря беженцев для оказания помощи пострадавшим.

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары артиллерии по больницам в секторе Газа. ЦАХАЛ подвергла масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений, расположенных в основном на севере региона. Затем ВС Израиля интенсивно обстреляли восточные районы Газы. В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.