Армия Израиля атаковала более 500 военных целей в Газе

Фото: MAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

В ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) авиацией атаковала более 500 военных целей в Газе, сообщает пресс-служба армии. Огонь велся по объектам ХАМАС и группировки «Исламский джихад» с истребителей и вертолетов, также в обстрелах участвовала артиллерия.

Всего было уничтожено семь оперативных штабов ХАМАС и один командный центр «Исламского джихада». Также ЦАХАЛ атаковала ряд высотных зданий в Газе. Утверждается, что в одном из обстрелянных объектов находилась резиденция Рухи Маштаа — секретаря ХАМАС и члена группы принятия решений организации, где находился командный центр группировки.

Кроме этого, удары были нанесены по трем тоннелям в районе Бейт-Хануна и по двум объектам, которые располагались внутри мечетей. ЦАХАЛ также обстреляла актив «Исламского джихада», который располагался в том же здании, где и жили члены группировки.

ЦАХАЛ продолжит силовые атаки в секторе Газа и нанесет смертельный ущерб террористическим организациям, — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант пообещал, что Тель-Авив даст боевикам решительный отпор, который они не забудут в ближайшие несколько десятилетий. По словам политика, движение ХАМАС пожалеет, что развязало этот конфликт.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов, чтобы те «заплатили цену, которой раньше не знали». Представитель ХАМАС Хазем Касем исключил возможность перемирия. Посредничество других стран тоже не принесет результата, предупредил он.