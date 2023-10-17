Армии Израиля предложили «уйти под землю» ради победы над ХАМАС Сладков: армия Израиля будет вынуждена воевать и на земле, и под землей

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Армия Израиля после начала военной операции в секторе Газа будет вынуждена вести войну на двух уровнях: наземном и подземном, заявил военный корреспондент Александр Сладков Telegram-каналу «Специально для RT». По его словам, скорее всего, в регионе уже создали сеть кяризов (подземных тоннелей), и без их зачистки территорию не взять под полный контроль.

По моему сирийскому опыту — невелик, но есть, — под землей должна будет начаться вторая война. Иначе, без победы в кяризах, «верхний этаж» израильтяне никогда не возьмут. Пример: штурмовая группа захватывает развалины дома, враг отходит, но вдруг появляется в тылу и бьет сзади. Дело — труба, — предположил Сладков.

Военкор рассказал про кяризы в Сирии, где есть тоннели для проезда грузовых машин. По его словам, сирийцы использовали для строительства таких тоннелей даже снегоуборочный транспорт.

В том же Джобаре для обороны освобожденной территории надо было выставлять разведывательные и наблюдательные пункты на верхних этажах и рыть колодцы, где бойцы сидели и слушали, не делает ли к ним кто-то подкоп, чтобы напасть реально из-под земли, — добавил он.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что наземная операция израильской армии в секторе Газа может начаться после визита президента США Джо Байдена в Тель-Авив. Американский лидер планирует приехать в Израиль 18 октября.