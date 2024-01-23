Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе

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Арарат Мирзоян

Ереван может предоставить Баку новые карты минирования Карабаха, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Однако для этого потребуется создание атмосферы доверия, а также привлечение международного сообщества. По его словам, республика уже дважды передавала такие карты Баку, сообщает ТАСС.

Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества, — заявил Мирзоян.

Кроме того, он отметил, что страны договорились об очередном заседании армяно-азербайджанской комиссий по делимитации. Он напомнил о прошедших в июле и ноябре прошлого года заседаниях комиссий по делимитации границы и безопасности границ

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии об отсутствии скрытых территориальных претензий друг к другу. В его публикации отмечается, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов, однако на данный момент «более или менее активны прямые контакты».

Также, по словам Пашиняна, Армения готова открыть сухопутную связь между Азербайджаном и Нахичеванью через свою территорию на тех же условиях, что и Иран. При этом премьер добавил, что Армения никогда не брала на себя обязательства по открытию Зангезурского коридора для связи основной части Азербайджана и Нахичевани.