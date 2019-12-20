Личный состав 11-го армейского корпуса Балтийского флота принимал участие в сирийской операции. Полученные военными навыки уже используются во время учебных манёвров.
Накануне тренировки состоялись в городе Гусев (Калининградская область). В них приняли участие танкисты. Свыше ста военнослужащих провели занятия по вождению техники и учебной стрельбе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что океанографическое судно Балтийского флота РФ «Адмирал Владимирский» вошло в Центральный регион Атлантики. Моряки приступили к исследовательским работам для обновления карт.
Научные расчёты экипаж проведёт до отметки, где начинается океанический разлом Сан-Паулу. Судно пройдёт по маршруту десять тысяч линейных километров.
«Адмирал Владимирский» находится в кругосветной экспедиции. Она продлится до июня 2020-го. К нему присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».
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