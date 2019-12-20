Анкара «определённо» не собирается менять своей политики в отношении Сирии и Ливии. Об этом рассказал глава Турции Реджеп Эрдоган.

Накануне парламент Турции одобрил отправку военного контингента в Ливию. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность переброски солдат по соответствующему запросу Триполи, пишет агентство Anadolu. Как ранее...