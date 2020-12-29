Армейский источник назвал причину взрывов в йеменском аэропорту

Аэропорт в Адене на юге Йемена мог подвергнуться нападению повстанцев-хуситов.
Источник в йеменских военных кругах
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что до взрывов в аэропорту Адена был слышен звук летящих беспилотников.
Как передавал NEWS.ru, несколько взрывов прогремели в аэропорту Адена, когда туда из Эр-Рияда прибыло новое правительство Йемена. Члены кабмина в Саудовской Аравии присягали находящемуся там президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. В полиции города сообщили о том, что в результате взрывов есть убитые и раненые. Всех министров вывезли во дворец правительства в Адене.
Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию.