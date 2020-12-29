Армейский источник назвал причину взрывов в йеменском аэропорту

https://static.news.ru/photo/9efa57d4-4a9e-11eb-ac42-fa163e074e61_660.jpg Фото: imalsaab/twitter.com

Аэропорт в Адене на юге Йемена мог подвергнуться нападению повстанцев-хуситов.

Источник в йеменских военных кругах рассказал РИА Новости, что причиной взрывов в аденском аэропорту стал ракетный обстрел, осуществлённый из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что до взрывов в аэропорту Адена был слышен звук летящих беспилотников.

Как передавал NEWS.ru, несколько взрывов прогремели в аэропорту Адена, когда туда из Эр-Рияда прибыло новое правительство Йемена. Члены кабмина в Саудовской Аравии присягали находящемуся там президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. В полиции города сообщили о том, что в результате взрывов есть убитые и раненые. Всех министров вывезли во дворец правительства в Адене.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию.