https://static.news.ru/photo/80b3f9ee-d72f-11e9-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Расследование организовала аравийская коалиция, чтобы установить конкретных лиц, ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса Турки аль-Малики.

В настоящее время проводится расследование с целью определить круг лиц, причастных к террористическому нападению. Мы пытаемся выяснить, кто несёт ответственность за его планирование и осуществление, — цитирует аль-Малики телеканал « Аль-Арабия ».

Он подчеркнул, что альянс продолжит борьбу «с террористическими угрозами с целью сохранения национального достояния, а также поддержания глобальной энергетической безопасности и стабильности мировой экономики».

Как писал News.ru, в ночь на 14 сентября начались пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. Причиной инцидента стала атака с использованием дронов.

В связи с инцидентом наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману позвонил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Вашингтон готов к сотрудничеству с королевством для обеспечения безопасности и стабильности.