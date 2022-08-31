Арабы остались одни перед Западом: на Ближнем Востоке вспоминают Горбачева Многие арабы, стремившиеся бесплатно учиться в Союзе, недолюбливают Горбачева и по личным мотивам — после него это стало очень сложно

Фото: Лизунов Юрий/ИТАР-ТАСС

Образ последнего главы СССР Михаила Горбачева в арабском мире крайне противоречив. Страны Ближнего Востока, которые видят в советском политике великого реформатора, винят его в слабой реализации своих идей. В то же время арабские государства, которые считают Горбачева главным виновником распада Советского Союза — «крупнейшей трагедии XX века после создания Израиля», находят, за что его похвалить.

Так, при Горбачеве СССР начал налаживать связи с арабскими странами, которые ранее считались слишком проамериканскими, вроде Катара и Бахрейна. На сближение пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время недолюбливала СССР за расстрел близкого друга королевской семьи и советского дипломата Карима Хакимова в 1938 году. Комментируя кончину Горбачева, политики стран Персидского залива высоко оценивают вклад реформатора в развитие двусторонних отношений и ценят его за уважение к своим политическим деятелям.

Если бы у меня был такой человек, как Сауд аль-Фейсал (бывший министр иностранных дел Саудовской Аравии. — NEWS.ru), то Советский Союз бы не распался, — вспоминают слова Горбачева.

К тому же особо религиозным арабам импонирует, что Горбачев разрешил свободу вероисповедания, тем самым ослабив давление и на мусульман бывшего Союза. За это его, кстати, любят и многие мусульмане России.

С другой стороны, чрезмерно теплая политика Горбачева по отношению к Западу и окончание холодной войны также означали сокращение поставок вооружения в страны Ближнего Востока. Развитое военно-техническое сотрудничество было, пожалуй, одним из главных оплотов арабо-советской дружбы. Во время холодной войны даже прозападные и неарабские страны региона вроде Турции сильно выигрывали от лавирования между СССР и США, так как каждая из сверхдержав пыталась удержать их на своей стороне с помощью различных преференций.

Фото: Veronika Lukasova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Муаммар Каддафи

Для Сирии, Палестины, Ирака и других просоветских арабских стран падение Советского Союза стало настоящим трауром. Во второй половине XX века большая часть их вооружений была советской, но с распадом СССР все закончилось. Для них Горбачев был прежде всего предателем, который «кинул своих». Большим ударом стал тот факт, что Горбачев поддержал операцию «Буря в пустыне» против Ирака и Саддама Хуссейна. Но при этом те же палестинцы, которые считали, что их будущее целиком зависит от Советского Союза, порой хвалили Горбачева. Например, они крайне высоко оценили его усилия по созданию условий, чтобы евреи меньше эмигрировали из СССР в Израиль. Это помогло, считают палестинцы, снизить темпы заселения оккупированных территорий еврейскими поселенцами.

Чтобы узнать мнение арабской общественности о советском политике, NEWS.ru связался с палестинцем Валидом аль-Билялем, который с середины 1980-х годов учился в городах РСФСР.

У большинства арабов восприятие Михаила Сергеевича скорее отрицательное. Распад Советского Союза сильно ударил по ним, особенно в идейном плане. Это прежде всего означало победу США и Израиля в борьбе за мировое господство. Арабы боялись, что они остались одни и за них больше некому будет вступиться, — говорит он.

Многие арабы, стремившиеся бесплатно учиться в Союзе, недолюбливают Горбачева и по личным мотивам — после него студенты из дружественных СССР стран больше практически не могли получить бесплатное обучение в советских вузах.

Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Президент Арабской Республики Египет Хосни Мубарак с супругой и президент СССР М. С. Горбачев с супругой во время официальной церемонии проводов в Кремле

При этом аль-Биляль отмечает, что сами идеи, которые проповедовал Горбачев, арабам импонируют, но они считают, что все это нужно было сделать немного иначе. То есть арабская улица не столько против его политики, сколько против результатов — распада СССР — главного друга арабов. Если бы не сам факт разрушения Союза, то отношение к Горбачеву было бы иным, полагает аль-Биляль. Даже сейчас многие арабы, которые с теплотой вспоминают Советский Союз, не столько винят Горбачева, сколько Ельцина и американцев.

Я часто обсуждаю со своими друзьями, которые тоже учились в Союзе, те события. И всегда мы сильно жалеем, что СССР не удалось пойти по пути Китая, который тоже был социалистическим, но это не помешало ему экономически открыться миру, сохранив плюсы социализма, — говорит аль-Биляль.

К слову, такой взгляд во многом разделяют даже «поклонники» Горбачева в лице Саудовской Аравии. В саудовских интернет-ресурсах наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который пытается модернизировать королевство, часто называют «арабским Горбачевым». Правда, такое сравнение они делают не совсем в позитивном ключе. Саудовские эксперты опасаются, что бин Салман ведет свою страну по пути советского политика. Прежде всего их волнует то, с какой ретивостью бин Салман проводит курс на «открытие» саудовского общества после долгих лет социальной стагнации.

Саудовское общество морально не готово принять все эти резкие перемены <...>. Бин Салмана можно сравнить с Горбачевым, которому аплодировали как герою, в то время как он занимался разрушением страны, — пишет обозреватель Абдель Салям Хайдар.

Фото: G20 Saudi Arabia/Xinhua/Global Look Press Мухаммед бин Салман

Для арабского мира самой большой потерей от распада Союза стало не столько сокращение гуманитарной и военной помощи, сколько начало эпохи однополярного мира. Арабы считают, что если бы в мире сохранились СССР и многополярный мир, то Запад никогда бы не вторгся в Ирак, не разрушил Ливию, не развязал войну в Сирии, а те же палестинцы не находились бы до сих пор в подвешенном состоянии. Отсюда, кстати, и берет корни арабская поддержка специальной военной операции на Украине. Возрождение многополярного мира дарит арабам надежду, что они снова смогут жить, не находясь под диктатом США и Израиля.