Арабский журналист погиб при израильском ударе по школе Оператор телеканала Al Jazeera погиб при авиаударе армии Израиля по школе в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Оператор Al Jazeera Самер Абудака погиб в результате авиаудара армии Израиля по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил телеканал. По его данным, при атаке ЦАХАЛ также пострадал корреспондент Ваэль Дахдух.

Как передает телеканал, раненому журналисту удалось добраться до больницы Насера, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. По словам корреспондента, съемочная группа сопровождала спасателей гражданской обороны во время эвакуации семьи после взрыва в ее доме.

Мы запечатлели разрушения и достигли мест, которых не касались объективы ни одной камеры с начала израильской наземной операции, — заявил Дахдух.

Руководство Al Jazeera возложило ответственность за гибель Абудаки и ранение его коллеги на армию Израиля. Представители телеканала назвали случившееся преднамеренной попыткой нападения ЦАХАЛ на журналистов и членов их семей.

Ранее армия Израиля сообщила, что израильские военные по ошибке убили трех заложников. Во время боя в Эш-Шуджаии в секторе Газа бойцы ЦАХАЛ идентифицировали пленных как угрозу и открыли по ним огонь. В Тель-Авиве незамедлительно приступили к расследованию инцидента.