Арабские страны высказались о судьбе Газы после конфликта с Израилем ЛАГ и ОИС: Газа должна остаться в составе Палестины после окончания конфликта

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Военная кампания Израиля в секторе Газа не должна привести к отторжению анклава от единого палестинского государства, говорится в итоговом заявлении совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), завершившегося в Эр-Рияде, цитирует ТАСС. В документе также указано, кто является, по мысли авторов заявления, «единственным законным представителем палестинского народа».

Мы отвергаем любые предложения, которые подразумевают отделение Газы от Западного берега [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим. Любой подход к будущему Газы должен рассматриваться в контексте работы над всеобъемлющим решением, которое гарантирует единство палестинских территорий, призванных стать свободным, независимым, суверенным государством со столицей в Восточном Иерусалиме, — указано в документе.

Там также заявлено, что единственным законным представителем палестинского народа является Организация освобождения Палестины (ООП). Участники саммита призвали все действующие в секторе Газа и на Западном берегу группировки объединиться под эгидой ООП.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе саммита ЛАГ и ОИС сформулировал 10 предложений, направленных на содействие прекращению огня в секторе Газа. По его словам, сектор Газа стал ареной борьбы «оси добра» с «осью зла». Раиси также назвал США организатором и главным соучастником преступлений Израиля против Газы, а действия самого Израиля охарактеризовал как «исторический позор для морали, права и человечества».