Арабские страны призвали ООН найти виновников обстрела госпиталя в Газе

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Группа арабских стран в ООН призвала привлечь к ответу виновных в обстреле больницы в секторе Газа, передает РИА Новости заявление председателя группы Махмуда аль-Хамуда. По его словам, Совет Безопасности ООН должен исполнить свои прямые обязанности.

Мы призываем Совет Безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий. Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности, — заявил председатель группы.

Ранее количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам, а глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за военные преступления, совершенные Израилем в секторе Газа. По его словам, американцы дали Тель-Авиву неограниченное прикрытие для совершения противоправных действий.