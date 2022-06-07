Арабские страны поборются с голодом, если на то будет воля Всевышнего «Нет ничего хорошего в нации, которая ест то, что не сеет сама», — гласит арабская мудрость

Фото: Shrooq El-Sayed/Keystone Press Agency

В начале июня сразу несколько международных гуманитарных организаций, включая немецкую Welt Hunger Helve и международную Terre des Hommes, заявили, что на мир надвигается голод. Особую тревогу эта новость вызвала в засушливых арабских странах, где хлеб — основа еды. Арабы после начала спецоперации на Украине задумались, почему кризис «где-то там в России» (для большинства арабов все постсоветские страны — «Русия») отражается на, казалось бы, таком родном хубзе — так по-арабски называется хлеб.

Хлеб, масло — все дорожает

Рост цен на хлеб арабы воспринимают очень болезненно, так как это непременная часть любого застолья. К тому же большинство традиционных блюд едят руками и вместо столовых приборов используют хлебную лепешку-питу. Во время «арабской весны» в 2011 году люди в первую очередь выходили на улицу не только стремясь к политическим переменам. Для большинства простых «работяг» точкой кипения стал именно рост цен на хлеб. Послереволюционный Египет при президенте Абдул-Фаттахе Ас-Сиси даже сделал госсубсидирование хлеба и муки одним из главных принципов внутренней политики.

Для ряда бедных арабских стран, вроде Йемена или Ливана, где большая часть населения живет за чертой бедности, хлеб остается одним из немногих доступных продуктов питания.

Фото: Rahaf Aziz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теперь же, после начала боевых действий на Украине, арабы опасаются голода. Для того же Ливана зависимость от импорта из России и Украины в области пшеницы и семян подсолнуха достигает 80%.

Дешевая и вкусная жареная картошка была основным продуктом ливанского стола в последние годы, но с ростом цен на подсолнечное масло из-за спецоперации на Украине даже такое простое блюдо пропало со столов. Я даже не могу приготовить тарелку картошки фри для своих детей, — отмечалось в докладе агентства Reuters о росте цен на продукты на Ближнем Востоке (цена на бутылку подсолнечного масла в Ливане выросла в 10 раз).

В каких-то арабских странах зависимость от импорта меньше, в каких-то больше, но так или иначе в среднем по арабскому миру цены на хлеб выросли в два, а иногда и в три раза.

Правительства Египта, Сирии, Туниса, Йемена и других арабских стран стали искать альтернативные источники зерна, чтобы покрыть растущий спрос (в одном Египте ежегодный прирост населения составляет около 2%).

Однако новая пшеница (по большей части выращенная в Китае) по качеству сильно уступала российской и украинской. Арабы отмечали, что в ней намного меньше питательного белка, зато много «насекомых, влаги и вирусов». Тогда же они решили заняться вопросом самостоятельно и начать выращивать пшеницу у себя.

Переименовать министерства

Профессор Ливанского международного университета Аля Абу-Диб полагает, что хоть у большинства арабских стран есть достаточно земель, воды и рабочей силы, чтобы выращивать почти все необходимое самим, более половины продовольствия они импортируют. Из-за этого любой мало-мальски значимый мировой кризис сразу отражается на ценах в арабских магазинчиках-дукканах.

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возмущаются ситуацией даже в благополучных странах Персидского залива, которые ввозят из-за рубежа более 90% необходимого продовольствия (а по отдельным позициям вроде риса зависимость от импорта и вовсе стопроцентная).

В богатом нефтедолларами Абу-Даби отметили рост не только цен на хлеб и растительное масло, но и на мясо. А в Эр-Рияде недовольный ситуацией саудовский аналитик Ибрахим аль-Шамари назвал продовольственный кризис на Ближнем Востоке «хроническим явлением», так как, по его словам, «после любого дуновения ветра где-то за рубежом арабы каждый раз наступают на одни и те же грабли и продолжают полагаться на импорт».

[Арабские страны страдают от малейшего колебания политики в мире] даже если у них нет в этих войнах или международных кризисах ни верблюдицы, ни верблюда, — сказал аль-Шамари.

Теперь арабы заявляют, что больше такого быть не должно. Никакого импорта в сельском хозяйстве и да здравствует (почти) полное самообеспечение, говорят они. Осталось за малым — начать что-то делать для этого. Пока же на арабоязычных площадках эксперты делятся мнениями о том, как же достичь «продуктовой свободы».

Экономист Муханнад Хаддадин, например, считает, что «продовольственную безопасность» необходимо сделать приоритетом внутренней политики всех арабских стран. Чтобы подчеркнуть новую эпоху независимости, Хаддадин предлагает изменить названия министерств сельского хозяйства и добавить туда приписку о продовольственной безопасности. Реформированные министерства, по мнению эксперта, должны уделять больше внимания вопросам импортозамещения, тесно координируя свои действия с частным сектором.

Фото: Mohammed Salem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме очевидных мер вроде налоговых послаблений, перехода на более современное оборудование, инвестиций в сельское хозяйство и использование засухоустойчивых культур, отдельным пунктом Хаддадин выделяет необходимость «шире распространять информацию о проблеме». Разбираться в сельском хозяйстве и тонкостях продовольствия должны все, в том числе и дети, поэтому в школы экономист предлагает ввести соответствующий предмет — «сельскохозяйственное и продовольственное руководство».

Также в Сети озвучивают планы по созданию Арабского фонда продовольственной безопасности, в который будут инвестировать все арабские страны «вместо того, чтобы отдавать деньги за зарубежный импорт».

Единства нет, а засуха есть

Впрочем, само создание такого фонда, не говоря уже об эффективности подобного детища межарабской солидарности, под вопросом. Особенно учитывая нынешнюю разобщенность арабов из-за признания/не признания Израиля и безуспешного опыта предыдущих масштабных панарабских инициатив Лиги арабских государств (ЛАГ) по решению региональных проблем, будь то йеменский, сирийский, ливийский или палестинский кризисы.

К тому же не сосчитать уже существующих организаций, которые формально могли бы заняться вопросом импортозамещения. Например, c 1976 года существует Арабское управление сельскохозяйственных инвестиций и развития (АУСИР), которое, казалось бы, могло за эти 46 лет хоть как-то снизить зависимость арабского мира от импорта.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правда, от общего противостояния угрозе никто, по крайней мере официально, не отказывается. Сейчас АУСИР выделило $200 миллионов на «продовольственную безопасность» в арабских странах, но учитывая, что сумму выделят на 5 лет и поделят между 12 странами-участницами, маловероятно, что этого хватит, чтобы решить проблему.

Также 3 июня в Тунисе состоялось заседание Высшего координационного комитета совместных действий арабских стран. Там представитель от ЛАГ Хуссам Заки подметил существующую проблему с продовольствием и объяснил ее тяжелыми условиями, с которым столкнулась арабская умма (нация).

Нет организаций, которые могли бы вмешаться и решить проблему. Есть много негативно влияющих факторов, в том числе демографические, вроде роста населения арабского мира. Еще существуют климатические факторы, такие как засуха и нехватка воды для полива, — подметил Заки.

Броситься помогать друг другу и сажать пшеницу, в частности, мешает тот факт, что в сложившейся ситуации арабские страны винят прежде всего своих же соседей. Даже в панарабистской газете «Аль-Кудс» египетский журналист Ибрагим Навар жалуется на другие арабские страны — они, мол, вместо пшеницы сажали «какую-то там клубнику, бананы и дыни».

Впрочем, некоторый прогресс в отношениях между странами все же наблюдается. Так, в начале июня Иордания, ОАЭ и Египет договорились совместно выращивать пшеницу, ячмень и кукурузу. Египет и Иордания предоставят посевные площади, а ОАЭ возьмет на себя вопросы финансирования.

Индивидуальность — наше все

Все же в основном страны стараются не полагаться на шаткое всеарабское единство и предпочитают действовать самостоятельно. Те же ОАЭ параллельно с египетско-иорданской инициативой строят собственные планы по выходу из кризиса. С 2018 года Абу-Даби проводит Национальную стратегию продовольственной безопасности, которая завершится лишь в 2051 году, когда ОАЭ станет «мировым лидером в области устойчивого производства продуктов питания».

Фото: Rahaf Aziz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рамках этой программы ОАЭ проводят модернизацию сельскохозяйственного оборудования, при этом сокращая количество потребляемой растениями воды. Также Эмираты приобрели сельскохозяйственные и пищевые активы в Южной Америке и Южной Азии.

Есть еще Катар с его амбициозной программой развития сельского хозяйства. В прошлом году он занял 24-е место в мировом индексе продовольственной безопасности от международной консалтинговой Economist Intelligence Unit. Сейчас Катар активно расширяет и обновляет логистическую инфраструктуру в портах и складах, увеличивает резервы пшеницы и зерна, а до 2023 года планирует поднять уровень самообеспечения мясом до 30%, а рыбой — аж до 90%.

В последние годы проблема продовольственной безопасности занимает первостепенное место в Катаре. Продовольственная безопасность — краеугольный камень экономической независимости государства. Это важная опора для удовлетворения потребностей и обеспечения достойной жизни для своего народа поколение за поколением, — подмечал успехи Катара аналитик полугосударственной «Аль-Джазиры» Ахмед Абдалла.

В менее благополучных странах, видя бессилие властей, простые арабы решили разобраться с проблемой недостатка продовольствия самостоятельно. В Иордании, которая импортирует более 97% потребляемой пшеницы, молодой иорданец Лайс аль-Дувакайт бесплатно раздает своим соотечественникам зерна пшеницы, ячменя и бобовых для посева, чтобы «создать стратегический запас и снизить зависимость страны от импорта». По словам Дувакайта, к нему уже обратились более 15 тысяч фермеров.

Я готов отдать зерна буквально каждому и абсолютно бесплатно. Только пообещайте мне ради Аллаха, что вы их посадите, а часть урожая потом раздадите людям вокруг вас, — говорил иорданец в видеообращении.

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В многострадальном Йемене заняться проблемой решили боевики-хуситы из группировки «Ансар Аллах». Они готовят своих братьев по вере к росту цен и доходчиво объясняют, как справиться с голодом.

Наша страна сделала серьезный шаг в использовании плодородия земли, чтобы сократить расходы на импорт. Лидер-мученик Хусейн Бадруддин аль-Хуси (основатель хуситов. — NEWS.ru) призывал уделять большое внимания продовольственной безопасности, а также — необходимости полагаться на собственные силы, а не подчиняться условиям глобального высокомерия (так хуситы и иранцы называют страны Запада. — NEWS.ru), которое монополизирует продукты питания, — сказано на портале хуситов Afaq News.

Понятно, что у арабских стран неравные ресурсы. Из-за этого эффективность антикризисной политики будет разной, однако ясно, что в ближайшие годы практически каждая из них попытается слезть с «иглы импорта». И возможно, это даже приведет к некоторому сплочению и формированию новых региональных союзов. Как говорят в арабских странах, «иншалла», что означает «все в воле Всевышнего».