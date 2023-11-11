Арабские страны отказались обсуждать будущее Газы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Арабские страны не желают брать на себя ответственность за ситуацию в секторе Газа и обсуждать переустройство анклава после завершения противостояния Израиля и группировки ХАМАС, сообщает Financial Times. В Палестине опасаются, что подразделения ЦАХАЛ больше не покинут анклав, а на Западе сомневаются, что у Израиля вообще есть какой-либо план относительно будущего региона.

Если вы сделаете это, вас распнут в арабском мире. Ни одна арабская страна не присоединится [к процессу политического переустройства анклава] после разрушений, — сказал изданию дипломат одного из арабских государств.

В Палестине считают, что никто из израильских политиков не станет выступать за вывод войск из сектора Газа. Там опасаются превращения анклава в «еще один Западный берег, но еще хуже, поскольку там не будет палестинцев». В администрации указали на невозможность объединиться с Израилем против ХАМАС и назвали создание единого палестинского государства единственным вариантом развития событий.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил изданию, что власти не намерены контролировать 2 млн палестинцев. По его словам, послевоенной устройство региона должно опираться на два принципа: сохранение за Израилем оперативного превосходства и отсутствие ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после завершения конфликта сектор Газа демилитаризуют и отстроят заново. По его словам, в будущем здесь не будет места радикально настроенным элементам. При этом он подчеркнул, что Тель-Авив не ставит своей целью оккупацию или захват анклава.