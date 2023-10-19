Арабские СМИ сообщили о жертвах удара Израиля близ школы ООН в Газе Al Jazeera: при ударе Израиля близ школы БАПОР в Газе погибли четыре человека

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела израильской армией района города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, в этом районе расположена одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Также известно о 50 пострадавших.

В свою очередь, палестинское агентство Al Ray передает данные о девяти погибших в результате обстрела жилого дома в Хан-Юнисе, в том числе семерых детях.

17 октября был нанесен удар по баптистской больнице «Аль-Ахли», в результате погибли несколько сотен человек, большинством жертв оказались женщины и дети. Израиль утверждает, что ответственность за взрыв лежит на движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а ХАМАС и «Исламский джихад», в свою очередь, обвиняют военных Израиля. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и ХАМАС к переговорам после трагедии в больнице «Аль-Ахли». Он выразил надежду на то, что случившееся станет сигналом к окончанию боевых действий для обеих сторон.