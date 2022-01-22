Арабские ПВО перехватили запущенные хуситами ракеты

ПВО Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты. Их запустило правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило государственное агентство страны со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

Министерство обороны заявило, что средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористической группировкой хуситов в сторону страны, и подтвердило, что в результате атаки никто не пострадал, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.

В Министерстве обороны ОАЭ заявили о готовности противодействовать любым угрозам. В ведомстве подчеркнули, что военные принимают все необходимые для защиты государства меры.

В начале прошлой недели сразу несколько БПЛА поразили ряд целей в столице ОАЭ Абу-Даби, включая зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим. В результате погибли три человека, ещё шесть получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Ранее сообщалось, что военная база Вооружённых сил Турции Зликан на северо-востоке от города Мосул в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Стало известно, что это второй ракетный обстрел турецкой базы за последние два дня. Ни одна группа или организация не взяла на себя ответственность за атаки.