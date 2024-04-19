Арабские делегаты устроили демарш на выступлении постпреда Израиля в СБ ООН РИА Новости: арабские делегации покинули зал СБ ООН из-за постпреда Израиля

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гилад Эрдан

Делегации арабских стран покинули зал Совета Безопасности ООН, после того как началось выступление постпреда Израиля Гилада Эрдана, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Демарш произошел на фоне блокировки резолюции с рекомендацией принять Палестину в ООН со стороны США.

По данным агентства, во время выступления Гилада десятки дипломатов встали и устремились к выходам по обе стороны от знаменитого «стола-подковы» в Совбезе ООН.

Ранее Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались. Против проекта резолюции выступили США.

До этого стало известно, что Совет Безопасности ООН взялся рассмотреть заявку Палестины на вступление в международную организацию в течение апреля. Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер информировала, что соответствующая договоренность уже была достигнута. Отмечается, что в настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в ООН. В 2011 году власти страны уже подавали заявку на вступление во всемирную организацию, но позднее отозвали ее. В апреле 2024 года заявка была направлена вновь.