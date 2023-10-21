AP выдвинуло версию о причине взрыва в больнице Газы AP: причиной взрыва в больнице Газы могло стать падение развалившейся ракеты

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Падение части ракеты, запущенной с территории сектора Газа и развалившейся в воздухе, стало причиной взрыва в больнице «Аль-Ахли», к такому выводу пришли в Associated Press (AP) в результате анализа более дюжины видеозаписей происшествия. Сотрудники агентства вместе с экспертами изучили ролики из новостных программ и социальных сетей, а также видео с камер наблюдения, после чего сопоставили увиденное со спутниковыми снимками и фото, сделанными до взрыва.

Ключевым называется фрагмент прямого эфира телеканала Al Jazeera, транслировавшего панораму Газы вечером 17 октября. Там видно, как одна из выпущенных в сторону Израиля ракет, предположительно, отклоняется от остальных и падает на погруженную в темноту из-за отключений электричества Газу. По данным авторов материала, ракета развалилась на куски, что сопровождалось вспышкой и шлейфом искр. Затем вдалеке на земле был виден небольшой взрыв. После этого более мощный взрыв произошел ближе к месту установки камеры.

В агентстве отмечают, что камера Al Jazeera стояла примерно в полутора километрах от больницы. Эксперты, ориентируясь на другие здания, показанные в прямом эфире, допустили, что крупный взрыв в 18:59 по местному времени произошел в направлении, где расположен госпиталь.

Отдельно отмечается, что через минуту после взрыва военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в своем Telegram-канале сообщило об обстреле израильского города Ашдод. Еще через несколько минут «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявил о ракетном ударе по Тель-Авиву. Всего же в течение часа после инцидента поступило пять сообщений от радикалов о ракетных обстрелах Израиля.

Удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» был произведен 17 октября. В результате погибли несколько сотен человек. Израиль утверждает, что ответственность за это лежит на движении «Исламский джихад», а ХАМАС и «Исламский джихад», в свою очередь, обвиняют ЦАХАЛ. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.