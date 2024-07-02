Антисирийские погромы прошли по Турции Протестующие в Турции устроили антисирийские погромы

Турецкая полиция задержала 474 человека после погромов, устроенных на фоне антисирийских протестов, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х. Акции начались в нескольких городах после задержания сирийца в провинции Кайсери по подозрению в насилии над ребенком, который приходится ему родственником.

После безобразного инцидента в Кайсери в некоторых городах нашей страны были организованы провокационные акции протеста против сирийцев. После провокационных акций, проведенных с использованием незаконных средств, были задержаны 474 человека, — говорится в сообщении.

После сообщения о задержании сирийца, жители Турции стали громить сирийские лавки, врываться в дома к сирийским беженцам, выбрасывать их вещи и поджигать квартиры, пишет Telegram-канала Baza. В ответ на это сирийские беженцы в приграничных городах стали жечь турецкие флаги и закидывать камнями машины с силовиками Турции. Погромы прошли от консервативных и религиозных Кайсери, Газиантепа и Коньи до светских Анталии и Стамбула.

Ранее в Сети появились кадры с митингов, вспыхнувших во Франции после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов. Противники ультраправой партии «Национальное объединение», которая получила большинство, громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки. Беспорядки сопровождались столкновениями с полицейскими.