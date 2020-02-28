https://static.news.ru/photo/fb0f5c42-5a10-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По словам министра, военные были атакованы, несмотря на обмен данными координат с РФ. При этом он заявил, что когда сирийские войска наносили удары, поблизости не было вооружённых группировок, сообщает турецкий телеканал ТРТ.

Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии Сирии в районе населённого пункта Бехун. Согласно последним данным, погибли 33 солдата. Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.