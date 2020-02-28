России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
По словам министра, военные были атакованы, несмотря на обмен данными координат с РФ. При этом он заявил, что когда сирийские войска наносили удары, поблизости не было вооружённых группировок,
Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии Сирии в районе населённого пункта Бехун. Согласно последним данным, погибли 33 солдата. Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.
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