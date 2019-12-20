https://static.news.ru/photo/2b843a6a-231f-11ea-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.com

Анкара готова ответить Соединённым Штатам Америки на санкции в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил глава республики Реджеп Эрдоган. По его словам, планируемые действия Вашингтона будут незаконными.

В Сенате США говорят, что они введут санкции против «Турецкого потока». Это нарушение наших прав. Мы предпримем ответные меры против них (США. — NEWS.ru), — цитирует лидера «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

Газопровод «Турецкий поток» не следует рассматривать как проект, реализация которого осуществляется только в интересах России. Это несправедливо по отношению к другим странам, участвующим в проекте, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в проект также вовлечены такие европейские страны, как Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Большинство из них — члены НАТО или Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал, что Сенат Конгресса США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.