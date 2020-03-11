Переговоры Москвы и Анкары по ситуации в сирийской провинции Идлиб проходят в конструктивном ключе, считает глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Он добавил, что 15 марта 2020 года стороны начнут патрулировать трассу М-4,
5 марта главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении огня в зоне конфликта, возобновлении совместного патрулирования трассы М4 и приверженности астанинскому формату — курсу на создание зоны деэскалации в Идлибе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в сирийском Идлибе зафиксированы единичные нарушения режима прекращения огня, о котором договорились Турция и Россия. С таким утверждением выступил в национальном парламенте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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