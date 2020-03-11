https://static.news.ru/photo/cf6084ea-6375-11ea-88e3-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры Москвы и Анкары по ситуации в сирийской провинции Идлиб проходят в конструктивном ключе, считает глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Он добавил, что 15 марта 2020 года стороны начнут патрулировать трассу М-4, пишет агентство Anadolu. Накануне политик обсудил урегулирование в САР со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. 10 марта Анкара начала отводить артиллерию и бронетехнику из региона.

5 марта главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении огня в зоне конфликта, возобновлении совместного патрулирования трассы М4 и приверженности астанинскому формату — курсу на создание зоны деэскалации в Идлибе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в сирийском Идлибе зафиксированы единичные нарушения режима прекращения огня, о котором договорились Турция и Россия. С таким утверждением выступил в национальном парламенте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.