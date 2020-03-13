Министерство обороны Турции заявило, что переговоры с российской военной делегацией по ситуации в сирийской провинции Идлиб проходят конструктивно, в позитивном ключе.
В ведомстве уточнили, что Анкара не намерена отводить тяжелые вооружения из наблюдательных пунктов, которые продолжат свою деятельность на северо-западе Сирии.
Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что отводить артиллерию и бронетехнику из Идлиба турецкие военные начали в соответствии с соглашением от 5 марта, писал NEWS.ru.
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