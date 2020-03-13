https://static.news.ru/photo/dea607b6-6520-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Turkish Defense Ministry/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны Турции заявило, что переговоры с российской военной делегацией по ситуации в сирийской провинции Идлиб проходят конструктивно, в позитивном ключе.

В ведомстве уточнили, что Анкара не намерена отводить тяжелые вооружения из наблюдательных пунктов, которые продолжат свою деятельность на северо-западе Сирии.

Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что отводить артиллерию и бронетехнику из Идлиба турецкие военные начали в соответствии с соглашением от 5 марта, писал NEWS.ru.