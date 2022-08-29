Аналитики сообщили, сколько нефти поставит Иран в случае отмены санкций Bloomberg: нефтяной рынок может ожидать «флотилию» с 93 млн баррелей из Ирана при отмене санкций

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«Внушительная флотилия», груженная иранским топливом, может выйти на мировые нефтяные рынки в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослабления американских нефтяных санкций, введенных в отношении Тегерана, сообщило агентство Bloomberg. В публикации указали, что речь идет о 93 млн баррелей нефти и газового конденсата, хранящиеся в судах, а также запасы нефти, которые есть в наземных резервуарах Ирана.

Иран создал внушительную флотилию, груженную нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро, — отметил директор JTD Energy Services Джон Дрисколл.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. 31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.

Ранее сообщалось, что Иран готов приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соглашения. Также утверждалось, что проект возобновления иранской ядерной сделки предполагает штраф для США, если они решат снова её покинуть.