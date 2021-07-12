Аналитик раскрыл угрозы прихода к власти талибов в Афганистане

После прихода к власти боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и в других странах Центральной Азии могут укрепиться представители других террористических организаций. Об этом «360» заявил эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

По мнению специалиста, пришедшие к власти талибы развяжут руки другим террористам, если жёстко не изменят позицию и не попытаются начать с ними серьёзную борьбу.

Также с приходом талибов может возрасти наркотрафик, поскольку деньги от продажи наркотиков составляют большую часть бюджета движения.

Мендкович напомнил, что талибы на переговорах обещали вести борьбу как с наркотиками, так и с террористами, однако пока неизвестно насколько они это смогут, придя к власти.

Важно помнить, что у них молодые полевые командиры большую часть жизни провели на войне в условиях полукриминальных заработков, — добавил эксперт.

В настоящее время боевики «Талибана» контролируют весь Кабул за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. На фоне захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну с машинами, которые были набиты деньгами.