Аналитик поддержал отмену двойного налогообложения с Оманом Аналитик Труевцев поддержал отмену двойного налогообложения с Оманом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России готовятся подписать документ об отмене двойного налогообложения (СИДН) с Оманом. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Константин Труевцев поддержал это решение и добавил, что подобную инициативу нужно было принять раньше. Аналитик подчеркнул, что Оман является одной из ведущих стран Персидского залива с быстро развивающейся экономикой, передает журнал «Компания».

Она развивается очень быстро, и сейчас речь идет о том, чтобы развивать наши торгово-экономические отношения. Соглашение создаст почву для развития бизнеса и налаживания связей. Как и все страны Персидского залива, Оман популярен у российского бизнеса. Все понимают, что это золотое дно, — заверил Труевцев.

Экономист Михаил Беляев, в свою очередь, заявил, что соглашение России и Омана укладывается в общую тенденцию мирового развития. Он предположил, что в ближайшем будущем Москва заключит подобные договоры с другими странами Персидского залива.

Ранее британское издание Rai Al Youm сообщало, что визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман в мае этого года обернулся большим достижением для Москвы. В публикации отмечается, что Россия восстанавливает своё влияние в арабском регионе.