Аналитик оценила перспективы развития ИИ в странах Ближнего Востока Аналитик Вронская назвала высокими перспективы развития ИИ на Ближнем Востоке

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У стран Ближнего Востока есть большие перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ним технологий, считает эксперт департамента аналитических решений Светлана Вронская. В беседе с журналом «Компания» аналитик уточнила, что это связано с бюджетами, которые правительства государств в этом регионе готовы выделять на информационные технологии.

ИИ-стартапы, которые появятся в регионе, станут хорошими, здоровыми конкурентами для других компаний, работающих в области искусственного интеллекта, — уверена Вронская.

Генеральный директор компании—разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин отметил, что арабские государства планируют заняться трендовыми направлениями в области ИИ, например, развитием искусственных нейросетей. При этом он считает, что страны Ближнего Востока опоздали — лидерство уже заняли США и Китай, а догнать их будет очень сложно.

По его мнению, ОАЭ и Саудовской Аравии следует обратить внимание на собственный технологический суверенитет. Чтобы достичь успеха, этим государствам нужно вступать в союзы, в которых они смогут достичь совместных целей.

Душкин обратил внимание, что опасения западных экспертов о развитии ИИ в странах Ближнего Востока ожидаемы. Он подчеркнул, что на Западе только прикрываются этическими соображениями и страхом использования технологий не так, как принято в Европе.

У них проблема вообще относительно всего, что не у них происходит. Лучше бы в своем доме занимались уборкой, а не лезли к другим, — заключил эксперт.

Экономист Ильяс Зарипов ранее высказал мнение, что страны Ближнего Востока могут создать свою единую валюту. Она напомнил, что этой идеи в свое время были Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, однако идея вызвала активное противодействие со стороны США, так как подрывала мировую торговлю, основанную на долларах.