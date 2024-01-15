Американское судно поражено ракетой у берегов Йемена

Фото: US Navy/via Global Look Press

Принадлежащее США торговое судно подверглось ракетному удару вблизи берегов Йемена, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Случилось это в 95 морских милях к юго-востоку от города Аден. Удар был нанесен с воздуха.

По предварительным данным, экипаж сухогруза не пострадал, несмотря на пожар, пишет Reuters. По судну ударили тремя ракетами — одна попала. В британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, предположили, что удар мог быть нанесен в ответ на бомбардировки со стороны США и Великобритании.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Как заявил президент США Джо Байден, атаки по объектам движения «Ансар Алла» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности. Позже американская сторона отчиталась, что о поражении свыше 60 целей. Среди них оказались командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.

В понедельник, 15 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры, в ходе которых решительно осудили удары по Йемену. Также стороны заявили о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.