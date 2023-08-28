Американский телеканал опубликовал карту Турции без Стамбула Телеканал FOX опубликовал карту, где Турция изображена без Стамбула

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Американский телеканал Fox опубликовал карту Ближнего Востока, где Турция изображена без Стамбула, сообщает газета Sabah. Издание отмечает, что это не первая провокация со стороны канала.

Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом, — говорится в сообщении.

По данным издания, канал Fox ранее публиковал ложные сведения о президентских выборах в Турции, а также землетрясениях в Кахраманмараше.

Ранее ведущий программы на одном из главных телеканалов Турции TRT1 в прямом эфире показал, как может измениться территория страны к 2050 году. Оказалось, что турецкие владения, по его мнению, должны значительно расшириться за счёт территорий других государств — так, внутри государственной границы Турции оказались в том числе Крым и Донбасс. В состав страны, согласно авторам сюжета, войдут Армения, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Абхазия, Осетия, Ирак и множество других расположенных рядом государств.

Не обошли вниманием и Россию. В частности, турецкими, согласно телеканалу, должны стать Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области, также Ставропольский край и Краснодарский край, Крым, Адыгея, Чечня, Дагестан, Чувашия и другие территории.