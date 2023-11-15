Американский корабль сбил в Красном море беспилотник из Йемена

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Thomas Hudner успешно перехватил и уничтожил беспилотный летательный аппарат, который 15 ноября вылетел с территории Йемена и направлялся в сторону корабля, сообщили в Пентагоне, передает ТАСС. Экипаж судна принял меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих, сбив беспилотник во время транзита через международные воды Красного моря.

15 ноября во время транзита через международные воды Красного моря экипаж корабля Thomas Hudner (DDG 116) обнаружил беспилотный летательный аппарат, вылетевший из Йемена и направлявшийся в сторону корабля. В целях обеспечения безопасности американских военнослужащих экипаж Thomas Hudner сбил беспилотник, — говорится в официальном сообщении.

Ранее йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по ряду объектов в Израиле, в том числе в Эйлате. По словам представителя движения Яхья Сариа, сутками ранее эти же объекты хуситы атаковали беспилотниками. Он добавил, что хуситы будут наносить удары по «любому израильскому кораблю в Красном море или в иной локации», до которых достают имеющиеся у них ракеты и дроны. Сариа пообещал атаковать Израиль до тех пор, пока тот не остановит военные действия в секторе Газа.