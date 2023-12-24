Американский корабль обстрелял разведывательный дрон хуситов в Красном море

Фото: defense.gov

Корабль ВМС США обстрелял в Красном море разведывательный беспилотник, принадлежавший йеменским хуситам из движения «Ансар Аллах», сообщил его представитель Мухаммед Абдель Салям на своей странице в Twitter (X). По его словам, один из снарядов взорвался около судна под флагом Габона, которое следовало из российского порта.

Во время полета разведывательного аппарата, принадлежащего ВМС Йемена, над Красным морем американский корабль <...> открыл огонь из нескольких орудий, — говорится в сообщении.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее сообщило, что хуситы 23 декабря выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря. Ведомство добавило, что в период с 15:00 до 20:00 по йеменскому времени (совпадает с московским) американский эсминец USS Laboon в ходе патрулирования сбил четыре дрона хуситов. По данным командования, позднее мятежники атаковали беспилотниками два судна в южной части акватории, в том числе под флагом Габона. В CENTCOM отметили, что в ходе столкновений никто не пострадал.

Тем временем Испания на фоне участившихся атак хуситов приняла решение снять вето на участие Евросоюза в международной военной операции «Страж процветания» в Красном море. При этом отмечается, что сам Мадрид отказался от участия в ней.