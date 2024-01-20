Американский беспилотник упал в Ираке Беспилотник США упал возле авиабазы «Балад» в Ираке

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Иракские правоохранители нашли и подобрали американский беспилотник, который упал возле авиабазы «Балад» в Ираке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона. Инцидент произошел в 19:20 по местному времени, и в настоящее время проводится расследование.

В 19.20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы «Балад» в Ираке. Сообщений о пострадавших не поступало. Ведется расследование инцидента, — заявили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. О раненых и погибших при этом в официальных ведомствах информации не было.

До этого политолог Джон Миршаймер заявлял, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.

Также сообщалось, что 16 января по меньшей мере четыре человека погибли в результате атак КСИР Ирана на объекты в городе Эрбиль, который является административным центром Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Атакам подверглись восемь объектов возле американского консульства. Отмечается, что среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.