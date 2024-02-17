Американские журналисты назвали, кто мог взорвать газопровод в Иране NYT: за взрывами на газопроводе в Иране стоит Израиль

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Израиль 14 февраля мог совершить две секретные атаки на две линии газопровода в Иране, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По мнению авторов, такой шаг со стороны Тель-Авива говорит об эскалации напряженности в отношениях с Тегераном и об отходе от тактики так называемой теневой войны.

Один из анонимных собеседников NYT предположил, что подобные удары носят в большей степени символический характер. Так Израиль дал Ирану понять, что потенциально способен нанести государству значительный урон в случае обострения конфликта или его распространения на весь Ближневосточный регион, говорится в материале.

14 февраля агентство Mehr информировало о взрыве и последовавшим за ним пожаре на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен. Позднее министр нефти Ирана Джавад Оуджи назвал случившееся в провинции Чехармехаль и Бахтиария диверсией.

До этого жители села Куеда в Пермском крае остались без воды после взрыва внутрипромыслового газопровода. Возгорание повредило линии электропередачи, которые питают водозаборные скважины. На месте происшествия провели следственные мероприятия.