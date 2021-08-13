Американские дипломаты приступили к эвакуации посольства США в Кабуле

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Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) при захвате населённых пунктов врываются в дома и забирают девочек и девушек, чтобы делать из них сексуальных рабынь. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, полевые командиры движения «Талибан» в захваченных населённых пунктах приказывают местному населению регистрировать всех незамужних девушек и женщин от 12 до 45 лет. Далее их забирают для насильственной...