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Ближний Восток

Американские дипломаты приступили к эвакуации посольства США в Кабуле

09:15, 15 августа 2021
Американские дипломаты приступили к эвакуации посольства США в Кабуле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США начали эвакуировать американских дипломатов из посольства в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Сейчас у нас уезжает небольшая группа людей. Большинство сотрудников готовы уехать <...> посольство продолжает функционировать, — заявил агентству представитель властей.

Причиной эвакуации сотрудников посольства стал захват боевиками запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» крупных городов Афганистана: Джелалабада, Герата и Кандагара. Незадолго до этого американским дипломатам, работавшим в посольстве США в Кабуле, поручили уничтожить ценные и конфиденциальные данные с целью предотвращения попадания секретных материалов в распоряжение террористической группировки. Президент Соединённых Штатов Джо Байден направил в Афганистан войска для содействия американским гражданам в эвакуации из страны.

Ранее губернатор Джелалабада сдал город боевикам запрещённой группировки «Талибан» без боя, опасаясь за жизни мирных жителей.

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