Американские альянсы на Ближнем Востоке распадаются на атомы

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Израиль от прямых нападений на объекты ядерной инфраструктуры Ирана, указав на то, что это может только подстегнуть Исламскую Республику на развитие собственной военной программы. Как отмечают источники западных изданий, достигнуть понимания двум союзникам не удалось. По мере того как приближается дата проведения переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки, в которых задействованы Тегеран, «пятёрка» посредников и — косвенно — Вашингтон, разногласия между американцами и израильтянами заметно нарастают.

О попытках США донести до израильской стороны свою обеспокоенность перспективой силового сценария в отношении иранцев сообщили источники New York Times. По их словам, Белый дом приложил усилия для того, чтобы убедить своего ближневосточного союзника: удары по ядерной инфраструктуре Исламской Республики контрпродуктивны и могут заставить её власти улучшить свою систему обогащения урана, которая и без того, как считается, постепенно приближает страну к получению оружия массового уничтожения. Однако, как следует из публикации New York Times, израильская сторона верить в аргументы США отказалась. Сценарий с точечными ударами, вероятно, по-прежнему находится «на столе» у еврейского государства.

По оценкам Тегерана, именно аппарат безопасности Израиля стоит за крупнейшими нападениями на ядерные объекты. Так, его открыто обвиняли в «ядерном терроризме» в отношении центра в Натанзе. Произошедший этим летом инцидент с атакой на исследовательское учреждение в иранском Кередже также был воспринят Исламской Республикой как акт диверсионной кампании со стороны регионального соперника. Не исключено, что администрацию Байдена пугает продолжение именно точечных ударов. Тем более что 29 ноября Иран и «пятёрка» международных посредников (Россия, Китай, Британия, Франция и ФРГ) должны встретиться в Вене для того, чтобы обсудить возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Промежуточная дипломатия

Возвращения Тегерана к диалогу на австрийской площадке ожидали очень давно. Препятствием стала смена главы исполнительной власти в Исламской Республике, что привело, в свою очередь, к перестановкам не только в кабинете министров, но в команде встречавшихся с дипломатами «пятёрки» переговорщиков. Необходимость отложить возобновление консультаций в «венском формате», которые были начаты при предыдущем иранском президенте Хасане Рухани, нынешняя президентская администрация в Тегеране публично объясняла сложностями транзита, однако, по ряду предположений , для неё было принципиально важно выиграть время, чтобы успеть нарастить ядерную программу до необходимого уровня.

Хасан Рухани Iranian Presidency/Keystone Press Agency

В последние недели Вашингтон даже выражал готовность к некоему промежуточному варианту соглашения с Ираном, чтобы только продлить переговоры о более широкой сделке. Американцев вряд ли устроит восстановление СВПД образца 2015 года — для них существенно включить в договорённости и новые пункты, которые бы помогли сдержать региональную политику Исламской Республики. В ходе обсуждений с израильским коллегой Эялем Хулатой советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал идею о «временном» пакете соглашений, который предлагает Тегерану взамен на замораживание уранового обогащения на уровне 60% снятие западных санкций в гуманитарной сфере. Израиль инициатива возмутила.

Публичные споры

Как отмечает американский портал Axios, в последние месяцы администрация Байдена и правительство премьер-министра Израиля Нафтали Беннета пытались уладить свои разногласия в частном порядке и избежать публичных столкновений по «иранской» теме, однако сделать это становится всё труднее по мере приближения переговоров в Вене. Это продемонстрировали публичные выступления на региональной конференции в Бахрейне Эяля Хулаты и ближневосточного координатора Совета национальной безопасности Белого дома Бретта Макгерка.

Нафтали Беннет Yossi Zeliger/XinHua/Global Look Press

В ходе мероприятия Хулата отметил, что в недавнем прошлом Иран прекратил свои попытки получить ядерное оружие только тогда, когда мир решительно выступил против него.

Иран не пойдёт на уступки только потому, что мы их вежливо попросим. Они [иранцы] так не работают. Тот, кто говорит, что давление не работает, должен посмотреть, как давление со стороны республиканской и демократической администраций [президента США] заставило Иран изменить свою политику, — обратил внимание израильский советник.

Хулата пообещал, что его страна «будет защищаться от Ирана, если в этом возникнет необходимость». Макгерк занял диаметрально противоположную позицию, заявив, что Белый дом отдаёт предпочтение дипломатическим методам разрешения «иранской проблемы». Потенциальный военный сценарий, следует из его высказываний, может нанести ущерб ядерной программе Исламской Республики, однако вряд ли принципиально повлияет на поведение её руководства.

В чём США и Израиль сходятся точно, так это в оценке возможных итогов предстоящей встречи в Вене, замечает Axios. Все предположения говорят в пользу того, что новый раунд диалога в этом формате вряд ли закончится чем-то сенсационным. Интрига заключается в том, насколько сильно будут давать о себе знать противоречия израильтян и американцев тогда, когда в переговорном процессе действительно возникнут содержательные подвижки.