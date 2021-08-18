Американская журналистка пожаловалась на нападение талибов

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Представители движения «Талибан» (запрещено в России) ведут сейчас себя очень правильно, пытаясь добиться авторитета у афганцев. Об этом «360» заявил председатель Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Он отметил, что талибы пообещали народу восстановить экономику страны, а также не мстить представителям бывшего режима. Такие обещания, по мнению Клинцевича, это выверенная психологическая комбинация, которая поможет завоевать авторитет у...