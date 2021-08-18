Американская журналистка пожаловалась на нападение талибов

Съёмочную группу телекомпании CNN окружили бойцы движения «Талибан» (организация запрещена в России) и начали угрожать прикладом автомата продюсеру Бренту Суэлсу из-за того, что у главного корреспондента Клариссы Уорд не было прикрыто лицо. Отрывок потасовки вблизи международного аэропорта Кабула опубликован на официальном YouTube-канале CNN.
К нам подбежали два бойца «Талибана», один из них поднял автомат и собирался ударить прикладом продюсера Брента Суэлса. Затем к бойцам подошли и сообщили, что у нас есть разрешение на съёмку. Лишь потом нас пропустили, — сообщила Уорд.
Она добавила, что если таким нападкам подвергаются журналисты, то можно только представить, что происходит с афганцами, которые пытаются выбраться из страны.
Ранее боец американской ЧВК снял на телефон штаб Международных сил содействия безопасности НАТО в Кабуле после эвакуации персонала. На кадрах видно, что всю технику штаба разбили, чтобы уничтожить все данные с жёстких дисков.