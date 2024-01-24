Американская авиация ударила по объектам ополченцев в Ираке США нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v/Global Look Press

Авиация США нанесла удары по объектам ополченцев, поддерживаемых Ираном, сообщает телеканал ABС. По данным журналистов, эти действия были предприняты в ответ на атаку на военную базу Айн-эль-Асад.

По информации телеканала, на базе, расположенной в иракской провинции Анбар на западе республики, присутствовали военнослужащие Соединенных Штатов. По базе было выпущено более 20 ракет.

Удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» подтвердили в Центральном командовании ВС США. Там указали, что они действительно наносились в ответ на атаку на Айн-эль-Асад.

США нанесли односторонние авиаудары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболлах», — говорится в сообщении.

Атака на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака произошла 20 января. Ракеты выпустили из западной части провинции Анбар. По данным СМИ, эту базу атаковали впервые, для этого применялись ракеты средней дальности. О возможном ущербе и жертвах информации не приводилось.

До этого ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет совершили отряды «Исламского сопротивления Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным членов движения, все ракеты достигли цели.